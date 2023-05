Auto streift Rad in Gundelfingen - 15-Jähriger stürzt

Ein Jugendlicher wird bei einem Unfall in Gundelfingen verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wollte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Gundelfingen die Lauinger Straße von der Straße Am Bühl aus überqueren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der das Fahrrad am Hinterrad streifte.

15-Jähriger muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Daraufhin stürzte der 15-Jährige zu Boden und verletzte sich am Ellenbogen und Oberschenkel. Der Autofahrer hielt daraufhin an und verlangte die Daten des Fahrradfahrers. Der 15-Jährige konnte aber die Daten des Autofahrers nicht erfragen. Dieser fuhr anschließend weiter. Der 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)