Auto überschlägt sich: Unfall nach missglücktem Überholmanöver bei Gundelfingen

In Gundelfingen haben sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen die Beteiligten leicht verletzt wurden. Am Morgen kam ein 28-jähriger Autofahrer auf der B16 bei Gundelfingen zu Schaden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 6.40 Uhr aus Richtung Günzburg kommend auf der B 16. Als der Fahrer auf Höhe der Fetzerseen eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholte, setzte ein 62-jähriger Fahrer eines Transporters ebenfalls zum Überholen an. Der Transporter scherte aus, als der Autofahrer auf gleicher Höhe war, so die Polizei. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 28-Jährige nach links aus. Er kollidierte mit der Leitplanke, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Der leichtverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 50.000 Euro. Die Polizei veranlasste das Abschleppen des Fahrzeugs. Bei den Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Gundelfingen und Peterswörth mit insgesamt 23 Einsatzkräften im Einsatz.

Radler und Autofahrer stoßen in Echenbrunn zusammen

Am Donnerstagabend ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall im Gundelfinger Ortsteil Echenbrunn. Gegen 20 Uhr kam es laut Polizeibericht in der Lauinger Straße zur Kollision zwischen einem 30-jährigen Radfahrer und einem 44-jährigen Fahrer eines Fiats. Der 30-jährige Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Fiat betrug etwa 500 Euro. (AZ)