Auto und Fahrrad prallen zusammen

In Gundelfingen erwischte ein Auto einen Fahrradfahrer. Gegen beide Beteiligten wird ermittelt.

Am Samstag fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Lauinger Straße in Richtung Westen. Dabei fuhr er auf dem nicht dafür freigegebenen Gehweg auf der linken Straßenseite. Beim Überqueren der Alten Lauinger Straße übersah er einen von links kommenden 65-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 58-Jährige von seinem Fahrrad fiel, sich laut Polizei aber vermutlich keine Verletzungen zuzog. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt insgesamt etwa 700 Euro. Die von beiden Personen begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden polizeilich verfolgt. (AZ)