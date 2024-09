Autofahrer fährt in Gundelfingen eine Fahrradfahrerin beim Abbiegen an

Am vergangenen Dienstag hat ein 65-Jähriger Autofahrer in Gundelfingen beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin übersehen und angefahren. Laut Informationen der Polizei wollte er von der Walkstraße nach links in die Günzburger Straße fahren, die Fahrradfahrerin wiederum in die Walkstraße abbiegen wollte. Es kam zum Kontakt zwischen der Stoßstange des Pkw und dem Hinterreifen des Fahrrads, welches durch den Unfall beschädigt wurde. Die 60-Jährige stürtzte zwar nicht, jedoch wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.