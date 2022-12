Autofahrer in Gundelfingen mit 2,8 Promille erwischt

Ein 61-Jähriger verursacht in Gundelfingen bei einem Unfall einen Schaden von 3000 Euro und flieht. Doch die Polizei erwischt ihn.

Ein 61-Jähriger aus Gundelfingen hat am Montag gegen 15 Uhr mit seinem Auto einen Unfall gebaut. Er fuhr in der Lauinger Straße auf einen Parkplatz eines Verbrauchermarkts, rammte dabei zwei Autos und floh von der Unfallstelle. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei konnte den Mann nach seiner Flucht jedoch schnell schnappen und führte einen Alkoholtest durch. Der Wert: stolze 2,8 Promille. Außerdem ist er laut Bericht der Polizei seit Längerem nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (AZ)