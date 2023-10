Autofahrerin übersieht in Gundelfingen Radler: Mann wird verletzt

Eine 75-jährige Autofahrerin hat in Gundelfingen einem 61-jährigen Radfahrer die Vorfahrt genommen.

In Gundelfingen ist am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den eine Autofahrerin und ein Radler verwickelt waren. Gegen 17 Uhr hatte eine 75-Jährige mit ihrem Wagen die Strafle Grottenhofen befahren. Sie hielt zunächst an der Kreuzung zur Bahnhofstraße an, um dem Querverkehr Vorfahrt zu gewähren.

Der Radfahrer stürzt auf die Motorhaube und danach auf die Straße

Als die Frau jedoch kurz darauf weiterfuhr, übersah sie laut Polizeibericht einen von links kommenden 61-Jährigen mit seinem Fahrrad und stieß ihn mit der Fahrzeugfront um. Der Mann stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Dabei erlitt der 61-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand. Das Fahrrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an. (AZ)