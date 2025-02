Autounfall beim Abbiegen in Gundelfingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag im Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn gekommen. Gegen 16.10 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin nach Polizeiangaben die Lauinger Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Germanenstraße kollidierte sie demnach mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der 51-Jährigen auf das Auto einer 54-Jährigen geschoben, die sich in der Germanenstraße zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Die 19-Jährige und die 51-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Gundelfingen. (AZ)

