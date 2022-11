Gundelfingen/Bächingen

17:30 Uhr

Er hat die Kirchengemeinden in Bächingen und Gundelfingen geprägt

Plus Pfarrer Harry Kleinhempel ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er wurde von den Menschen sehr geschätzt.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Die Menschen der Pfarreien in Gundelfingen und Bächingen trauern um ihren früheren Geistlichen Harry Kleinhempel. Er ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Als Kleinhempel im Jahr 1969 seinen Dienst als evangelischer Pfarrer für die Kirchengemeinden Bächingen und Gundelfingen antrat, hatte er bereits ein recht bewegtes Leben hinter sich. Geboren am 1. März 1930 in Aue im Erzgebirge wurde er alsbald Vollwaise, denn sein Vater starb mit 27 Jahren, seine Mutter kurze Zeit darauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen