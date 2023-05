Bau-Schau in Gundelfingen bietet Infos rund um den Hausbau

Das Bauunternehmen Vogt Massivhäuser öffnet am 6. und 7. Mai im Ehla V in Gundelfingen die Türen von sechs Häusern. Für alle Fragen rund um den Hausbau sind Experten vor Ort.

Es wird gehämmert, geklopft, Zement angerührt, Estrich verlegt, vermessen und verschraubt: Im Baugebiet Ehla V in Gundelfingen ist ordentlich was los. Rund 40 Bauplätze sind in den letzten Monaten dort entstanden, fast alle sind verkauft und auf etwa 80 Prozent der Plätze stehen bereits Häuser. In sechs Massivhäusern, die sich teilweise im Rohbau noch ohne Dach, teilweise kurz vor der Fertigstellung befinden, öffnet die Firma Vogt Massivhäuser aus Mörslingen am Wochenende die Türen und lädt alle Interessierten zur großen Bau-Schau nach Gundelfingen ein. Mehrere Einfamilienhäuser, ein Zweifamilienhaus und eine Doppelhaushälfte können besichtigt werden. Vertreter der Geschäftsleitung von Vogt Massivhäuser, das Verkaufsteam und die hausinternen Energieberater stehen für Beratung und alle Fragen zum Hausbau und zum Verkauf zu Verfügung.

Häuser im Baugebiet Ehla V in Gundelfingen am 6. Mai und 7. Mai besichtigen

Ebenso sind am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, Partnerfirmen vor Ort: Die Firma Elektro Eberhardt ist der Ansprechpartner in allen Fragen rund um Photovoltaikanlagen, die Firma Ott informiert zu regenerativen Heizsystemen, insbesondere zur Wärmepumpentechnologie und auch die Sparkasse ist mit von der Partie und erteilt Auskunft über Möglichkeiten der Baufinanzierung.

Am Samstag haben interessierte künftige Bauherrinnen und -herren die Gelegenheit, von 13 bis 15 Uhr eine Live-Baustelle zu erleben. In einem der Häuser gehen die Mitarbeitenden der Vogt Massivhäuser GmbH ihrer Arbeit nach, verlegen eine Bodenplatte und gewähren dabei Einblick in ihre tägliche Arbeit. An beiden Tagen ist im Biergarten für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt, die Stadtkapelle Gundelfingen unterhält am Sonntag zum Weißwurstfrühstück musikalisch. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Kindermobil.

Live-Baustelle und Weißwurstfrühstück bei Bau-Schau im Baugebiet Ehla V

Eingeladen sind alle, die selbst ein Bauprojekt vor sich haben, sich über das Angebot von Vogt Massivhäuser informieren wollen oder auch längerfristig ein Bauvorhaben planen. Ob junge Paare oder Senioren und Seniorinnen, Alleinstehende, Familien oder auch mehrere Generationen, die ein gemeinsames Wohnprojekt planen. Das Baugebiet Ehla V befindet sich in Gundelfingen, Nähe Sudetenring beziehungsweise Am Bähnle. Weitere Informationen gibt es unter www.vogt-massiv.de. (AZ)