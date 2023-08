Bauarbeiter fällt in Gundelfingen von Leiter: Helikopter im Einsatz

Ein Mann fällt in Gundelfingen von der Leiter, wird verletzt und blutet stark. Erst durch seine Hilferufe werden Nachbarn auf ihn aufmerksam.

Auf einer Baustelle in Gundelfingen rutschte am Mittwoch gegen 10.40 Uhr ein 51-jähriger Bauarbeiter auf einer Leiter aus und blieb dabei mit dem Oberarm an einem herausstehenden Scharnier hängen. Dabei erlitt er laut Bericht der Polizei eine tiefe Schnittwunde, die stark blutete.

Durch seine Hilferufe wurde ein Nachbar auf die Situation aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte die Armverletzung abgebunden werden, bis ein Rettungswagen eintraf. Ein vorsorglich hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der 51-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (AZ)