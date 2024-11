Bedrohung mit Taschenmesser auf Gundelfinger Grundschulparkplatz

In Gundelfingen kam es am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr beim Parkplatz an der Grundschule zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einem 40-Jährigen. Der ältere Aggressor bedrohte sein Gegenüber laut Polizei aus größerer Entfernung mit einem Taschenmesser und stieg anschließend in ein Auto. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter gefunden und das verwendete Messer sichergestellt werden. Aufgrund von Alkoholkonsum wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde beim Tatgeschehen niemand. (AZ)

Bedrohung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis