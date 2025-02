Gundelfingen und Beek feiern das 55. Jubiläum ihrer Partnerschaft

Seit 55 Jahren pflegen die Stadt Gundelfingen und die Gemeinde Beek jetzt ihre Partnerschaft. Die niederländische Kleinstadt liegt in der südlichen Provinz Limburg. Beek hat rund 18.000 Einwohner und liegt 560 Kilometer von der Gärtnerstadt entfernt. Der Erste Bürgermeister Dieter Nägele, Zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger, Mitglieder des Partnerschaftskomitees, des Stadtrats und Vereinsvertreterinnen und -vertreter besuchten die Gemeinde im Februar anlässlich des Jubiläums. Der zweite Bürgermeister Beeks, Ralf Diederen, begrüßte in Vertretung für die erkrankte Bürgermeisterin Christine van Basten-Boddin die Gäste und die in großer Zahl anwesenden Beeker Bürgerinnen und Bürger. Gundelfingens Rathauschef Dieter Nägele erzählte vom Beginn der Partnerschaft. Diese besteht am 28. Mai seit 55 Jahren und wurde 1970 im Rahmen eines Festaktes im großen Sitzungssaal des Gundelfinger Rathauses von den damaligen Bürgermeistern der Stadt Gundelfingen, Hermann Rehm, und der Gemeinde Beek, Jonkheer van Meeuwen, offiziell ins Leben gerufen.

Bürgermeister Rehm wies bereits damals auf das Ziel eines vereinten Europas hin. Dabei betonte er, dass die Partnerschaft von den Städten auch gelebt werden müsse. „Das ist uns in den mehr als 50 Jahren hervorragend gelungen“, so Nägele in Beek. Und das sei in erster Linie der Verdienst der Partnerschaftskomitees und der Vereine. Nägele wies auch darauf hin, dass die Partnerschaft niemals zur Routine oder gar zu einer lästigen Pflicht werden dürfe. Es sei die gemeinsame Aufgabe der beiden Städte, jeder Generation aufs Neue zu ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und vor Ort in der Partnergemeinde zu erleben, wie der Alltag sowohl in Beek als auch in Gundelfingen aussieht.

Ein Beeker ist vor mehr als 30 Jahren nach Gundelfingen gelaufen

Der Vorsitzende des Beeker Komitees Eric Voncken verwies auf die gegenseitigen Besuche in den vergangenen Jahren, etwa der Pfadfinder, Baseballer und der Faschingsgesellschaften. Der Beeker Nic Lemmens ist bei der Veranstaltung in seiner Heimatstadt ebenfalls anwesend. Er hat es vor mehr als 30 Jahren, am 25. Juni 1991, geschafft, die Strecke nach Gundelfingen zu Fuß zurückzulegen. Als Geschenk und Erinnerung an die 55 Jahre überreichte er eine Anstecknadel, auf der die Gemeindewappen beider Orte abgebildet sind. Der Vorsitzende des Gundelfinger Komitees, Gerhard Kleiber, begann seine Rede in „Limburgs Platt“. Auf Anregung von Bürgermeister Peter Schweizer gründete er am 13. November 1995 das Partnerschaftskomitee in Gundelfingen, auch in Beek gibt es ein solches Komitee.

Beide Komitees sprechen Vereine und Gruppierungen an, um Interesse an einem Austausch zu wecken. Sie verabreden die Termine, organisieren und begleiten die gegenseitigen Treffen in den beiden Städten. Die Faschingsgesellschaften trafen sich 16 Mal. Die Liste der Begegnungen der beiden Orte umfasst inzwischen mehr als 130 gegenseitige Besuche. Auch die Gundelfinger Stadtkapelle und fünf Kapellen aus Beek waren bei vielen Gelegenheiten beteiligt. (AZ)

Der Gundelfinger Gerhard Kleiber erhält den „Koning-Orden“

Zum Ende des Festakts gab es noch eine Überraschung. Der Beeker Bürgermeister Diederen wandte sich an Gerhard Kleiber. In seiner Laudatio betonte er, dass dieser sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich dafür einsetzt, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt Gundelfingen und der Gemeinde Beek zu stärken. Das habe auch dem niederländischen König gefallen. Kleiber wurde zum Mitglied des Ordens von Oranien-Nassau ernannt und erhielt die dazugehörigen Insignien überreicht, wie auch sein Amtskollege im Beeker Komitee. Diese entspreche in Deutschland dem Bundesverdienstkreuz. In den darauffolgenden Tagen besuchten die Gundelfinger verschiedene Orte in und um Beek. Dazu gehörte ein Stadtrundgang und die Grotten von Valkenburg, deren unterirdische Gänge sich über mehr als 50 Kilometer erstrecken. (AZ)