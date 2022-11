Bei Arbeitsunfall an der Hand verletzt

Am Samstag hat ein 40-Jähriger in eine Stanzmaschine gefasst. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem Produktionsbetrieb in der Peterswörther Straße in Gundelfingen kam es am Samstag gegen 8.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 40-Jähriger laut Polizeiangaben leicht verletzt wurde. Nachdem eine Stanzmaschine blockierte, fasste der Mann laut Polizei leichtfertig in die Maschine und zog sich hierbei eine Verletzung an der Hand zu. Er wurde deshalb zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)