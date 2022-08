Beim Ausparken Fußgänger übersehen: Unfall in Gundelfingen

Der Mann hat sich bei dem Zusammenprall in Gundelfingen die Schulter verletzt.

Ein 48-jähriger Autofahrer wollte am Freitagnachmittag mit seinem Pkw in der Georg-Weinhart-Straße in Gundelfingen rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei einen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß.

Dillinger Polizei war informiert

Der Fußgänger Dieser erlitt bei dem Zusammenprall eine Schulterverletzung. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. So steht es im Polizeibericht. (AZ)

