Gundelfingen

18:00 Uhr

Beim Candle Light Shopping erstrahlt Gundelfingen im Kerzenschein

Am Burggraben bestaunten Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer eine Feuershow.

Plus Die Besucher freuen sich am Freitagabend über Showtanz, Feuershows und wohlige Atmosphäre. Die Wirtschaftsvereinigung kündigt schon eine Wiederholung an.

Von Nicola Richter

Die kühle Nachtluft trägt den Geruch von Zuckerwatte, Kinderwägen rollen über die Gehwege und ein Weg aus Kerzen lädt zum Schlendern ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher pilgerten am vergangenen Freitag nach Gundelfingen. Grund war das erste Candle Light Shopping, welches sich über die gesamte Innenstadt ausbreitete.

