Beim Driften prallt ein Auto in Gundelfingen gegen einen Verteilerkasten

Ein 19-Jähriger hat mit seinem Wagen zu viel Gas gegeben und damit in Gundelfingen einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

In Gundelfingen hat sich am Dienstag um 20.40 Uhr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein 19-Jähriger mit seinem Wagen aus einem Supermarktparkplatz ausfahren. Dabei gab er zu viel Gas. Sein Wagen driftete von der Kaspar-von-Westernach-Straße in Richtung Lauinger Straße.

Der 19-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen

Dann verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine hohe Bordsteinkante und stieß gegen einen danebenstehenden Verteilerkasten eines Telefonanbieters. Dabei wurde der Verteilerkasten komplettzerstört. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. (pol)

