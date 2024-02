Gundelfingen

Beim Gundelfinger Faschingsumzug herrscht Ausnahmezustand

Plus 96 Gruppen ziehen am Samstag durch Gundelfingen und verwandeln die Stadt in ein Faschingsparadies.

Im Fasching kommt man an Gundelfingen nicht vorbei. Und so säumten am vergangenen Samstag tausende Besucherinnen und Besucher die Straßen der Gärtnerstadt, als stolze 96 Gruppen zum Faschingsumzug antraten. Zum zweiten Mal fand der in diesem Jahr nicht wie früher am Faschingsdienstag statt, sondern bereits zehn Tage zuvor und mit kürzerer, dafür prall gefüllter Strecke, statt. Quittiert wurde diese Terminänderung auch heuer mit einem Ausnahmezustand.

Mehr als drei Stunden feiern die Närrinnen und Narren in der Innenstadt, bevor die Party in der Halle losgeht. Und was es da alles zu sehen gibt! Ein Hofnarr der Höchstädter Schlossfinken spuckt Feuer und die Nattheimer Hexen malen gefühlt jedem dritten Besucher mit einem grünen Schminkstift übers Gesicht, tröten und werfen Konfetti auf jeden, der nicht rechtzeitig in Deckung geht. Natürlich dürfen auch die großen Wägen nicht fehlen: Die Faschingsfreunde Weisingen etwa haben unter dem Motto "Fluch von Weisingen" (angelehnt an den Film "Fluch der Karibik") ein riesiges Schiff gezimmert, aus dessen Kanonen sogar Rauch aufsteigt. Passend dazu brüllt ein Weisinger durch ein Mikrofon: "Wir sind ein geiler Haufen." Andere Wägen kommen aus Langweid, Biberbach oder von noch weiter her.

