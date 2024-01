Gundelfingen

vor 47 Min.

Beim Hofball in Gundelfingen heißt es wieder "Glinke auf!"

Plus Die Gundelfinger Glinken zeigen in der Brenzhalle spektakuläre Tanzflüge und feiern bis in die Nacht hinein.

Von Dominik Bunk

Im Foyer der Gundelfinger Brenzhalle finden die letzten Proben statt, kurz bevor alle auf die große Bühne ziehen. Sitzt der Hut, der Rock oder die Fliege? Dann kommt aber der Moment, in dem das Faschingsvolk samt Aristokraten die Halle betritt. Die Regentinnen und Regenten in diesem Jahr: Sieglinde I. (Pfalzer) und Norbert I. (Bauer), zusammen mit dem kleinen Pinzenpaar Ronja I. (Gleixner) und Leon I. (Maheras).

Prinzessin Ronja I. und Prinz Leon I. strahlen ins Publikum. Foto: Dominik Bunk

Ronja wollte schon immer als Prinzessin auf der Bühne stehen, verkündet die Handballerin dem Publikum fröhlich. Und auch Leon, der bisher Teil der kleinen Hofnarren und als Moderator bei den Glinken zugange war, ist ganz und gar nicht abgeneigt, zusammen mit seiner Prinzessin zu regieren. Nach ihrem ersten eleganten Tanz tauschen die kleine Prinzessin und der kleine Prinz Ballkleid und Frack gegen Tanzkleid und Weste ein.

