Beim Umzug: Unbekannter stiehlt Haushaltsgegenstände in Gundelfingen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. August, und Sonntag, 24. August, wurden in der Schäfstraße in Gundelfingen von einem bislang unbekannten Täter mehrere Haushaltsgegenstände entwendet, die im Zusammenhang mit einem Umzug vor dem Haus abgestellt waren. Außerdem wurde das Klingelschild am Gebäude zerkratzt. Der entstandene Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro, der Sachschaden rund 20 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

