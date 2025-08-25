Beim Umzug: Unbekannter stiehlt Haushaltsgegenstände in Gundelfingen

Icon Menü
Mehrere Gegenstände wurden in Gundelfingen entwendet. Auch ein Klingelschild ist beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
    In Gundelfingen hat ein Unbekannter Gegenstände geklaut, die vor dem Haus abgestellt waren.
    In Gundelfingen hat ein Unbekannter Gegenstände geklaut, die vor dem Haus abgestellt waren. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

    Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. August, und Sonntag, 24. August, wurden in der Schäfstraße in Gundelfingen von einem bislang unbekannten Täter mehrere Haushaltsgegenstände entwendet, die im Zusammenhang mit einem Umzug vor dem Haus abgestellt waren. Außerdem wurde das Klingelschild am Gebäude zerkratzt. Der entstandene Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro, der Sachschaden rund 20 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

