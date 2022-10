Bernhard Schalk ist der neue Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen

Bei der Generalversammlung der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen gibt nach fast 25 Jahren Rainer Hönl den Vorsitz ab. Sein Nachfolger ist Bernhard Schalk.

Zum letzten Mal begrüßt Rainer Hönl seine Vereinsmitglieder zur Generalversammlung der Wirtschaftsvereinigung (WV) Gundelfingen im Gasthof Sonne. Wenn jemand nach 24 Jahren und sieben Monaten Abschied von seinem Ehrenamt nimmt, dann kann man durchaus davon sprechen, dass eine Ära zu Ende geht. Rainer Hönl hat das Amt und die Wirtschaftsvereinigung geprägt wie kein anderer vor ihm. Und die WV hat unter seinem Vorsitz einiges bewegt in der Gärtnerstadt.

Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen verabschiedet Rainer Hönl

Das primäre Ziel, die Wirtschaft in Gundelfingen zu stärken und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, aber auch in der umliegenden Region, eine attraktive Einkaufssituation zu bieten, habe der ehemalige Bankvorstand nie aus den Augen verloren. Die wichtigste Entwicklung für Gundelfingen im Bereich Wirtschaftsförderung nahm unter Rainer Hönl die örtliche Verbraucherausstellung. „Die GET kann ich wirklich als mein Baby bezeichnen“, sagt er. Die Ausstellung hätte bereits in diesem Jahr den Abschluss und das krönende Ende seiner Amtszeit bilden sollen, so Hönl, nachdem sie 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht hat stattfinden können. Hönl versprach, zu seinem Wort zu stehen, und dann als „ehemaliger Vorsitzender“ die Planung und Durchführung der Ausstellung wie gewohnt federführend für die WV zu übernehmen. Abschließend resümierte Rainer Hönl über seine fast 25 Jahre Amtszeit sichtlich bewegt: „Auch wenn es nicht immer einfach war, es war mir eine Ehre, vielen Dank!“

Bernhard Schalk ist nun Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen

Bevor der Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ der Generalversammlung anstand, sollte der Bericht der ersten Bürgermeisterin folgen. Miriam Gruß hatte laut Rainer Hönl jedoch am Nachmittag ihr Kommen abgesagt. Ein sichtlich verärgerter zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger ergriff das Wort. Er monierte, nicht über die Absage der Bürgermeisterin informiert und daher nicht als Stellvertreter zur Generalversammlung abgesandt worden zu sein. „Ich habe erst vor 15 Minuten per SMS von der Veranstaltung erfahren und kann deshalb leider auch keinen Bericht der Stadt abliefern“, erklärte er.

Zum neuen Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen wurde einstimmig Bernhard Schalk gewählt. „Sie werden mich kennenlernen“, kündigte der Unternehmer schmunzelnd an und stellte mit dem Candlelight-Shopping am 4. November die erste Veranstaltung seiner neuen Amtszeit vor. (AZ)