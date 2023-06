Gundelfingen

vor 16 Min.

Biene in Flasche: Busfahrer prallt gegen Auto

Eine Biene in einer Trinkflasche war Auslöser für einen Unfall in Gundelfingen.

Artikel anhören Shape

Ein Omnibusfahrer will in Gundelfingen aus einer Flasche trinken, in die sich eine Biene verirrt hat. Es kommt zu einem Unfall.

Ein Omnibusfahrer hat am Montag gegen 13 Uhr den Ehlaweg in Gundelfingen befahren und trank währenddessen aus einer Wasserflasche. Dabei stellte der 53-Jährige laut Polizeibericht fest, dass sich eine Biene in die Flasche verirrt hatte, die ihm beim Trinkversuch entgegenflog. Der Bus prallt gegen ein geparktes Auto Der Busfahrer erschrak daraufhin und verriss das Lenkrad. Dabei prallte der Omnibus gegen einen auf der Gegenfahrbahn geparkten Wagen. In dem Bus saßen keine Mitfahrenden, es war eine Leerfahrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. (AZ)

Themen folgen