Der "Geist von Smokie" im Kulturgewächshaus Birkenried

Am Freitag und Samstag gibt es in Birkenried zwei bemerkenswerte Konzerte. Auch Siggi Schwarz und Ex-Maffay-Gitarrist Frank Dietz treten auf.

Für den Monatswechsel September/Oktober hat sich das Kulturgewächshaus Birkenried an der B16 bei Gundelfingen viel vorgenommen – jeder Tag liefert Events mit außerordentlichen Künstlern.

Die Gruppe „Spirit of Smokie“ mit dem Sohn des tödlich verunglückten Smokie-Sägers Alan Barton, Dean Barton, dem Gitarristen Andy Whelan und Bassisten Graham Kearns, alten Freunden von Alan Barton, lässt am Freitag, 29. September, ab 20 Uhr die alten Smokie-Songs wieder originalgetreu aufleben. Moderner, rockiger, aber mit dem unverkennbaren Smokie-Sound der 70er-Jahre.

Am Samstag, 30. September, stehen dann ab 20 Uhr zwei Ausnahmegitarristen an einem Abend auf der Bühne: Siggi Schwarz aus Heidenheim, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert und der Ex-Maffay-Gitarrist Frank Dietz. Zusammen mit Siggis Band wird an diesem Abend ein rockiges Feuerwerk gezündet. Der Eintritt zu den Konzerten am Freitag und Samstag kostet jeweils 25 Euro. Platzreservierung wird empfohlen unter tickets@birkenried.de.

Am Sonntag, 1. Oktober, ist ab 14 Uhr die laut Pressemitteilung unwiderstehliche Stimme des Australiers Jai Larkan zu hören. Früher mit der Gruppe „Wishing Well“ bereits auf der Birkenried-Bühne, ist Jai inzwischen auf Solo-Tour und begeistert mit seinen hochemotionalen und teilweise dramatisch wirkenden Songs das Publikum. Der Eintritt für das Konzert ist frei.

Am Montag, 2. Oktober (16 bis 20 Uhr), und Dienstag, 3. Oktober (13 bis 18 Uhr), stehen dann Kultur und Musik des südlichen Afrikas im Vordergrund. Bei der „Afrikanischen Weinsafari“ können ausgesuchte Weine von zwei erfolgreichen Sommeliers aus Simbabwe verkostet werden. Dazu gibt es kleine Köstlichkeiten und Musik aus Simbabwe und Mosambik zwischen Stein- und Stahlskulpturen aus Simbabwe: Kunst, Kultur und Lebensqualität aus Afrika an einem verträumten Ort in Schwaben. (AZ)