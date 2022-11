Drei Powerfrauen treten in Birkenried auf

Sarah Straub, Tamara Banez und Miriam Hanika geben am Samstag ein besonderes Konzert.

Das Kulturgewächshaus Birkenried zwischen Gundelfingen und Günzburg präsentiert am Samstag, 19. November, ab 20 Uhr, ein besonderes Konzert. Der Titel: "Hanika Straub Banez – Sie, du und ich".

Hinter den drei Nachnamen stecken drei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Sie verbindet ihre Liebe zur Musik. Gemeinsam unter Konstantin Weckers Label Sturm & Klang als Einzelkünstlerinnen unter Vertrag, habe Deutschlands bedeutendster Liedermacher wohl nicht geahnt, was er ins Rollen brachte, als er die Musikerinnen bei einem Konzert spontan zusammenbrachte, steht es in der Pressemitteilung.

Sarah Straub aus Gundelfingen

Dass Unterschiede kein Hindernis, sondern eine Bereicherung sein können, beweisen die drei Powerfrauen mit Leichtigkeit. Denn hier treffen Persönlichkeiten und Welten aufeinander: Miriam Hanika, studierte Oboistin und Englischhornistin, gefeiert und preisgekrönt als poetische Liedermacherin und klassische Musikerin. Sarah Straub, mit Neuinterpretationen Weckers in Deutschland und Österreich erfolgreich, tourte früher mit Lionel Richie und Spandau Ballet, bevor sie ihre eigene musikalische Stimme in deutscher Musik fand. Tamara Banez, Aktivistin mit einem Faible für Synthesizer, deren politische Lieder mehr sind als nur Protest: Sie ist die Stimme einer ganzen Generation, die sich in Bewegungen wie Fridays for Future für eine bessere Welt einsetzt. Ihr erstes gemeinsames Album "Sie, du und ich" steht für "Hanika Straub Banez" in ihrer Urform: authentisch, weiblich, einzigartig. Wer sich davon überzeugen will, hat am Samstag, 19. November, ab 20 Uhr, in Birkenried die Möglichkeit dazu. (AZ)