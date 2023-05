Fahrradfahrer stürzt am Parkplatz Birkenried und wird verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat ein 55-jähriger Radler aus Günzburg bei einem Unfall an der B16 bei Birkenried erlitten.





Eine 42-Jährige aus einer Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wollte am Samstag gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto am Parkplatz Birkenried nach links auf die Bundesstraße B16 in Richtung Gundelfingen abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 55-Jähriger Fahrradfahrer aus Günzburg den Radweg entlang der B16 von Günzburg in Richtung Gundelfingen.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar

Der Radfahrer fuhr dabei laut Polizeibericht offenbar hinter dem abbiegenden Pkw der 42-Jährigen vorbei und berührte dabei deren Wage n aus noch nicht geklärten Gründen. Anschließend kam der Mann zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun hinsichtlich des genauen Unfallhergangs. (AZ)