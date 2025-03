Hohe Auszeichnung für Blumen Eber in Birkenried

Der „Blühpakt Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz sieht vor, dass große Grünflächen auch für Insekten und Nachhaltigkeit aufgestockt werden sollen – mit heimischen Stauden. Aber wo kommen die her? Bernd Hödl mit seinem Team von Blumen Eber in Birkenried hat eine Antwort. Im Fachgeschäft an der Grenze zum Landkreis Günzburg werden seit mehreren Jahren neben dem regulären Angebot an Zierpflanzen und Co. auch jene heimischen Stauden gezüchtet, darunter verschiedene Thymiansorten und Salbei, so Hödl, „wir sind einer der ersten Pilotbetriebe in Bayern“. Und dafür wurde die Gärtnerei am Donnerstag in München mit der Blühpakt-Plakette „Bei uns gibt es heimische Pflanzen für Insekten!“ ausgezeichnet.

