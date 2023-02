Gundelfingen

Bis 2025 soll in Gundelfingen Glasfaser verlegt werden

Plus Die Telekom plant bis Ende 2025 für schnelles Internet in der Kernstadt in Gundelfingen zu sorgen. Doch wie sieht es mit den anderen Gebieten aus? Das sind die ersten Pläne.

Von Susanne Klöpfer

Der Breitbandausbau beschäftigt aktuell viele Städte und Gemeinden. Denn schnelles Internet und Glasfaser wird zum Standard, ob beim Wohnen oder in der Industrie. Die Telekom plant in der Kernstadt in Gundelfingen bis Ende 2025 Glasfaser zu verlegen. Es sollen 2360 Adressen und damit 3779 Haushalte mit Glasfaser in die Wohnung, auch FTTH, also Fiber to the Home genannt, versorgt werden. Geschehen soll das ohne Vermarktung, also ohne vorherige Abfrage, ob sich der Ausbau wirtschaftlich für das Unternehmen lohnt. Dabei entstehen keine Kosten für die Gundelfingerinnen und Gundelfinger und sie müssen auch nicht zur Telekom wechseln. Wer den Ausbau auf Privatgrund auf Anfrage nicht erlaubt, und sich erst später für den Hausanschluss entscheidet, zahlt dann jedoch 800 Euro.

