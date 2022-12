Bürger-Sonnen-Kraftwerk GbR Gundelfingen gibt es seit 20 Jahren

2002 schlossen sich Bürger zu der Bürger-Sonnen-Kraftwerk GbR Gundelfingen zusammen. 2.600.000 kWh Strom wurden über 20 Jahre in das Netz eingespeist.

Das Bürger-Sonnen-Kraftwerk GbR Gundelfingen gibt es nun 20 Jahren. Am 7. November 2002 schlossen sich 57 Bürgerinnen und Bürger zu der Bürger-Sonnen-Kraftwerk GbR Gundelfingen zusammen, mit dem Ziel saubere Energie durch Photovoltaikanlagen zu erzeugen. Nach Überlassung der Fahrzeughalle des Bauhofes durch die Stadt Gundelfingen konnte noch im Dezember 2002 die erste Anlage mit 37 kWp in Betrieb genommen werden. Die Gundelfinger Gesellschaftsform fand damals viele Nachahmer im Umkreis. Bereits 2003 konnte mit Zustimmung der Stadt Gundelfingen auf dem Dach der Mittelschule weitere 61 kWp errichtet werden. Später folgte noch der Bau von weiteren Anlagen am Bauhof und der Mittelschule mit 41 kWp. Die Gesellschaft erwirtschaftete mit der gesamten Größe der Anlagen von 161 kWp über den Zeitraum von 20 Jahren 2.600.000 kWh Strom der ins Netz der EnBW eingespeist wurde.

Ende 2024 soll die Anlage der Stadt Gundelfingen überlassen werden

Für die Gründungsinitiative der GbR und die Eigenleistung von 900 Stunden beim Bau der Anlagen hat der Landkreis Dillingen 2003 die Gesellschaft mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Mit dem Einlagekapital von 130.000 Euro durch die Mitglieder sowie mit Bankdarlehen konnte die gesamte Investition etwa 700.000 Euro bewältigt werden. Die Gesellschaft ist bereits seit mehreren Jahren Schulden frei und kann somit jedes Jahr eine entsprechende Vergütung an die Mitglieder ausschütten. Während der Gesellschaftsversammlung stimmten die Mitglieder dafür, dass ein Verlängerungsantrag für das Recht zur weiteren Nutzung des Daches der Fahrzeughalle um zwei Jahre bis Ende 2024 gestellt wird. Darüber hinaus bestand Einigkeit unter den Mitgliedern der GbR zum 31. Dezember 2024 aufzulösen und die gesamten Anlagen der Stadt Gundelfingen zu überlassen. (AZ)