Bürgermeister-Kandidat Dieter Nägele betont seine Erfahrungen für das Amt

Dieter Nägele tritt für die Freien Wähler Gundelfingen an. Im Video-Interview erklärt er, warum er die „optimalen Voraussetzungen“ für zwei Wahlperioden mitbringt.

Herr Nägele, stellen Sie sich kurz vor.



Dieter Nägele: Ich bin Dieter Nägele, 54 Jahre alt, also im idealen Alter für zwei Amtsperioden. Ich bin verheiratet, Vater von zwei Töchtern, wohne seit ungefähr zwanzig Jahren in Gundelfingen. Bei der VG Wertingen bin ich Geschäftsstellenleiter. Seit 15 Jahren bin ich Mitglied bei den Freien Wählern Gundelfingen, die mich nominiert haben.

Warum sind Sie geeignet als Bürgermeister?



Dieter Nägele: Ich bin geeignet für das Amt des Bürgermeisters, weil ich die optimalen Voraussetzungen mitbringe. Seit rund 20 Jahren wohne ich in Gundelfingen und bin gesellschaftlich stark verwurzelt. Ich habe eine hervorragende Ausbildung als Verwaltungsbeamter des gehobenen Dienstes sowie auch als Jurist. Ich verfüge über eine langjährige Berufs- und Führungserfahrung sowohl in der freien Wirtschaft, als Leiter der Geschäftsbereiche Personal und Recht bei einem mittelständischen Unternehmen in Augsburg sowie im öffentlichen Dienst als Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen. Praktische Erfahrungen habe ich in den Bereichen Personalplanung und -führung sowie im Sitzungsmanagement, das heißt in der Vorbereitung von Stadtratssitzungen und Ausschüssen. Und ich habe Kontakte in das Landratsamt Dillingen sowie in die bayerische Landespolitik.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Günther Ruck (parteilos) stellt sich vor der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen den wichtigsten Fragen im Video-Interview. Video: Susanne Klöpfer

Welche drei konkreten Ziele haben Sie für Gundelfingen?



Dieter Nägele: Das ist die Schaffung von Bauland besonders für junge Familien, aber auch für Gewerbefläche zur Erweiterung unserer bestehenden Betriebe. Es ist wichtig, dass die Stadt selbst Bauplätze anbietet und günstigere Preise verlangt als ein privater Investor. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts sind zusätzliche Gewerbeflächen erforderlich. Ein starker Mittelstand ist notwendig, damit die Stadt ihre Infrastruktur finanzieren kann. Ein Anliegen ist mir der Klimaschutz. Das Radweg-Konzept, das aktuell erstellt wird, muss auch umgesetzt werden. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes kann ich mir vorstellen, damit die Stadt CO₂-neutral wird. Wichtig ist auch die Forderung und Unterstützung des Ehrenamtes. Sprich unsere mehr als 70 Vereine und ehrenamtliche Organisationen, die für Zusammenhalt sorgen und einen Beitrag für die Kinder- und Jugendarbeit leisten.

Lesen Sie dazu auch