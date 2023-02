Bürgermeister-Kandidat Günther Ruck hat „Leidenschaft zu Gundelfingen“

Günther Ruck plant, ohne Partei Bürgermeister in Gundelfingen zu werden. Was seine Ziele für seine Heimat sind, verrät der 49-Jährige im Video.

Herr Ruck, stellen Sie sich kurz vor.



Günther Ruck: Gestatten, mein Name ist Günther Ruck, ich trete bei der Bürgermeisterwahl parteiunabhängig an und bin 49 Jahre alt. Ich bin verheiratet, Vater eines erwachsenen Sohnes und von Beruf bin ich Beamter des gehobenen nicht-technischen Dienstes beim Landratsamt Dillingen. Dort bin ich stellvertretender Fachbereichsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Teamleiter Gaststätten- und Gewerberecht.

Warum sind Sie geeignet als Bürgermeister?



Ruck: Es sind die Liebe und Leidenschaft zu Gundelfingen sowie die tiefe Verbundenheit zu meinen Mitmenschen, die mich antreiben. Für das Amt des Bürgermeisters bringe ich auch durch meine langjährige berufliche und ehrenamtliche Tätigkeit die notwendige fachliche Qualifikation und soziale und strategisch kommunikative Kompetenzen mit. Ich stehe für Gundelfingen, für Ehrlichkeit, für Gerechtigkeit und für ein gutes Miteinander und Füreinander.

Welche drei konkreten Ziele haben Sie für Gundelfingen?



Ruck: Die Folgen des Ukraine-Kriegs, des Klimawandels und der Energiekrise gehen auch an Gundelfingen nicht spurlos vorbei. In den folgenden Jahren ist deshalb wichtig, dass wir einen strikten Haushaltskurs beibehalten. Bei der dringenden Kläranlagensanierung möchte ich natürlich meine Fachkenntnisse nutzen, um die finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger zu minimieren. Dazu möchte ich Fördermittel und Synergien klug nutzen, um die Kosten zu senken. Nach den tiefen Corona-Einschnitten der vergangenen Jahre möchte ich natürlich auch alles dafür tun, dass das soziale Leben, die Kultur und das Vereinsleben in Gundelfingen wieder aufblühen, damit Gundelfingen wieder liebens- und lebenswert wird.

