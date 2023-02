Bürgermeister-Kandidat Manuel Bahmann will ein "Macher" sein

CSU-Kandidat Manuel Bahmann möchte mit 35 Jahren Bürgermeister in Gundelfingen werden. Was der Dillinger in der Stadt angehen möchte, zählt er im Video-Interview auf.

Herr Bahmann, stellen Sie sich kurz vor.



Manuel Bahmann: Mein Name ist Manuel Bahmann, ich bin 35 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und Rechtsanwalt. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist es, als Vertragsanwalt mittelständische Unternehmen in der Region und Umgebung zu vertreten und zu beraten. Ich bin verheiratet, meine Frau ist Ärztin am Kreisklinikum Heidenheim und ich habe einen zehn Monate alten Sohn.

Warum sind Sie geeignet als Bürgermeister?



Bahmann: Als Bankkaufmann und Rechtsanwalt war und ist es meine Aufgabe gemeinsam mit meinen Mandantinnen und Mandaten pragmatische und umsetzbare Lösungen zu finden. Dieser pragmatische Ansatz gehört für mich zum Bürgermeisteramt. Ich bin kein großer Verwalter, sondern ein Macher. Und genauso jemanden brauchen wir aktuell in Gundelfingen. Wir brauchen einen Macher, der die Stadt voranbringt. Ich habe eine gewisse wirtschaftliche Kompetenz, ich weiß, wie eine Verwaltung funktioniert. Ich bin in einem Alter, in dem ich auch die Möglichkeit habe, die Entwicklungen, die ich in den nächsten sechs bis zwölf Jahren anstoßen werde, langfristig zu begleiten. Wenn Sie mich zu Ihrem Bürgermeister wählen, dann bekommen Sie einen Bürgermeister, der mitten in der Gesellschaft steht. Einen arbeitsamen und einen fokussierten Bürgermeister, der die Ziele nicht aus den Augen verliert.

Welche drei konkreten Ziele haben Sie für Gundelfingen?



Bahmann: Wir müssen Gundelfingen neu aufstellen. Die ärztliche Versorgung ist ein großes Thema. Wir haben einen gravierenden Hausärztemangel. Ich kenne das Thema aus der Ärztin- und Patientensicht - meine Frau ist Ärztin in der Kreisklinik Heidenheim. Der Bürgermeister muss das Thema als Chefsache angehen. Wir brauchen ein medizinisches Versorgungszentrum. Ein weiteres Thema, um das wir uns massiv kümmern müssen, ist die Unterstützung unseres Gewerbes und unseres starken Mittelstands. Wir müssen den Dialog mit unseren Unternehmen dauerhaft aufrechterhalten. Wir brauchen definitiv neue Gewerbeflächen, daran führt kein Weg vorbei. Und ein weiteres Thema ist konsequent die Entwicklung und Instandhaltung der Infrastruktur voranzutreiben. Das sind große Herausforderungen, die ich mir für Gundelfingen, Echenbrunn und Peterswörth zutraue.

