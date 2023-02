Bürgermeister-Kandidat Niklas Junkermann möchte das Stadtfest wieder feiern

Niklas Junkermann tritt für die SPD an. Er möchte das Fest aufleben lassen, denn in Gundelfingen, Peterswörth und Echenbrunn feiere man gerne, sagt er im Video-Interview.

Herr Junkermann, stellen Sie sich kurz vor.



Niklas Junkermann: Mein Name ist Niklas Junkermann, ich bin 30 Jahre alt, verheiratet mit der Gundelfinger Sängerin Katharina Brandl. Wir haben einen fast acht Monate alten Sohn und wohnen in Gundelfingen. Ich arbeite als PR-Manager für ein Unternehmen im Landkreis Augsburg. Die SPD hat mich als ihren Kandidaten nominiert.

Warum sind Sie geeignet als Bürgermeister?



Junkermann: Ich bin geeignet als Bürgermeister in Gundelfingen, weil ich einerseits über die politische Erfahrung verfüge und eine besondere Verbindung zur Stadt habe. Ich habe Politik studiert und als Pressesprecher der Verwaltung gearbeitet. Dabei habe ich tief gehende Einblicke in die Kommunalpolitik erhalten. Ich möchte meine Erfahrungen zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Meine besondere Verbindung zur Stadt ist einerseits meine Frau, die Gundelfingerin ist. Und auch ich bin mittlerweile Gundelfinger, so wie auch mein Sohn. Wir fühlen uns wohl hier und Gundelfingen ist wieder unsere Heimat geworden. Dieses Heimatgefühl möchte ich auch als Bürgermeister transportieren und zum Wohl der Stadt agieren.

Welche drei konkreten Ziele haben Sie für Gundelfingen?



Junkermann: Neben den Pflichtaufgaben, wie die Kläranlage, Schutte und ärztliche Versorgung, habe ich drei konkrete Ziele. Ich möchte eine Wohnbörse anbieten, um Personen, die zum Beispiel ein großes Haus mit Garten haben, sich aber verkleinern wollen, das auch zu ermöglichen. Hier kann die Stadt als Vermittler auftreten. Außerdem möchte ich, dass die Stadt den Leerstand proaktiv angeht. Das Thema Nachverdichtung ist relevant. Die Stadt kann vermitteln und die Inhaberinnen und Inhaber anzusprechen, um den Leerstand anzugehen. Als drittes Thema ist mir das Stadtfest ein wichtiges Anliegen. Das Fest in der Innenstadt findet schon lange nicht mehr statt, aber es gehört für mich dorthin. Viele Menschen sind auch der Meinung. Die Menschen in Gundelfingen, Peterswörth und Echenbrunn feiern gut und gerne und so soll es auch bleiben.

