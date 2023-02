Bürgermeister-Kandidatin Roswitha Stöpfel verspricht "Herz und Gestaltungswillen"

Roswitha Stöpfel möchte Bürgermeisterin in Gundelfingen werden. Sie will "Herz und Gestaltungswillen" ins Rathaus bringen. Die Kandidatin im Video-Interview.

Frau Stöpfel, stellen Sie sich kurz vor.



Roswitha Stöpfel: Mein Name ist Roswitha Stöpfel, ich bin selbstständig in den Bereichen Handel und Tourismus und 50 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Dillingen-Hausen und seit 31 Jahren mit meinem Mann Lorenz fest verwurzelt in Gundelfingen.

Warum sind Sie geeignet als Bürgermeisterin?



Stöpfel: Ich bin es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsorientiert zu entscheiden. Als Stadträtin habe ich Einblicke in die Kommunalpolitik, auch durch die Mitgliedschaft in verschiedenen Ausschüssen. Durch meine langjährige Personalverantwortung als Arbeitgeberin, durch meine Position als Geschäftsführerin und Teamleiterin sehe ich mich gut aufgestellt, Chefin der Stadtverwaltung zu sein.

Welche drei konkreten Ziele haben Sie für Gundelfingen?



Stöpfel: Den Wirtschaftsstandort beleben, das will ich. Damit wir auch in Zukunft weiterhin ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, möchte ich neue Gewerbegebiete erschließen und das Handwerk stärken. Neue Wohnkonzepte, Innenstadt beleben und Leerstand vermeiden, dafür setze ich mich in Gundelfingen ein. Die Energieversorgung muss auch in Zukunft sicher und bezahlbar sein. Derzeit gibt es für Gundelfingen keine Pläne, wie wir uns dorthin entwickeln können und welche Potenziale wir haben für ein nachhaltiges Wirtschaften.

