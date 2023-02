Bürgermeisterwahl Gundelfingen: Alle Infos rund um die Podiumsdiskussion

Bei der Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung am Dienstag, 28. Februar, zeigt sich, wie die fünf Kandidatinnen und Kandidaten ticken. Was wollen Sie von ihnen wissen?

In Gundelfingen wird am 12. März gewählt. Dann entscheidet sich, wer die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister wird. Gleich fünf Personen kämpfen aktuell um das Amt: Manuel Bahmann ( CSU), Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann ( SPD), Dieter Nägele ( Freie Wähler) und Günther Ruck (parteilos). Die Auswahl für die Gundelfingerinnen und Gundelfinger ist also vielfältig.

Podiumsdiskussion der Donau Zeitung zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen

Aber wie ticken diese fünf Kandidatinnen und Kandidaten? Welche politischen Ziele verfolgen sie? Wie reagieren sie in Stresssituationen? Das alles soll sich bei der Podiumsdiskussion am Dienstag, 28. Februar, in der Gundelfinger Brenzhalle klären. Die Donau Zeitung möchte mit dieser Veranstaltung ihren Leserinnen und Lesern eine Entscheidungshilfe geben. Denn bei so vielen Kandidatinnen und Kandidaten fällt es schon mal schwer, die Übersicht zu behalten. Ab 19 Uhr werden sich Bahmann, Stöpfel, Junkermann, Nägele und Ruck den Fragen der Moderatorin Nina Kaimer sowie der Redakteurin Susanne Klöpfer und des Redaktionsleiters Berthold Veh stellen. Bei Redebeiträgen allein wird es nicht bleiben. Wir werden auch mit anderen Aktionen testen, wie die Bewerberin und die Bewerber in verschiedenen Situationen spontan reagieren. Mehr soll im Vorfeld nicht verraten werden.

Die Podiumsdiskussion wird sich um wichtige Themen in Gundelfingen drehen. Wie geht es mit der Kläranlage in Gundelfingen weiter? Welche Kosten kommen dabei auf die Bürgerinnen und Bürger zu? Was passiert mit dem sanierungsbedürftigen Hallenbad? Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung in der Zukunft in der Gärtnerstadt aus? Was ist mit dem Thema Wohnraum? Und wie entwickeln sich die Gundelfinger Innenstadt und der Einzelhandel weiter?

Leserinnen und Leser können Fragen für Podiumsdiskussion schicken

An dieser Stelle kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Spiel. Was wollen Sie von den fünf Kandidaten wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen bis Mittwoch, 22. Februar, per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de. Betreff: Fragen Podiumsdiskussion. Natürlich können Sie uns auch einen Brief schreiben an: Donau-Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Schreiben Sie bitte in der Mail oder in dem Brief Ihren vollständigen Namen mit Telefonnummer für Rückfragen dazu.