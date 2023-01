Bürgermeisterwahl Gundelfingen: CSU schickt Manuel Bahmann ins Rennen

Plus Die Christsozialen nominieren Bewerber aus Hausen für die Wahl am 12. März. Damit stehen jetzt fünf Kandidaten fest.

Kurz vor Ablauf der Nominierungsfrist schickt die CSU nun ebenfalls einen Kandidaten für die Gundelfinger Bürgermeisterwahl ins Rennen. Einstimmig hat der Ortsverband den 35-jährigen Juristen Manuel Bahmann nominiert, der nun am 12. März offiziell als einer von fünf Bewerbern bei der Wahl zum Rathauschef antritt.