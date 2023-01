Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Dieter Nägele punktet mit Erfahrung

Wie sich der Kandidat der Freien Wähler den Gundelfingerinnen und Gundelfingern im Wahlkampf vorstellt und welche Rolle Leo Schrell dabei spielt.

Die Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen sind gezählt. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Platz im Rathaus. Während des Wahlkampfes haben wir diese begleitet und stellen sie vor.

Man merkt schnell, dass der Redner an diesem Abend in Gundelfingen sich bis ins Detail in der aktuellen Politik des Landkreises auskennt – von ärztlicher Versorgung, über Corona bis hin zur Migration. Gute 30 Minuten spricht er frei. Die Trennwände in der Sonne mussten zuvor von der Chefin eigenhändig zur Seite geräumt werden, damit alle Gäste Platz hatten. So lauschen gut 130 Zuhörer gebannt den Worten von Leo Schrell. Nein, der Alt-Landrat habe natürlich nicht vor, sich für das Bürgermeisteramt in Gundelfingen zu bewerben. Aber er, der ehemalige populäre FW-Kreischef möchte den Kandidaten der Freien Wähler Gundelfingen Dieter Nägele unterstützen.

Dieter Nägele erhält beim Wahlkampf Unterstützung von Leo Schrell

Für Schrell ist Nägele, wie könnte es anders sein, genau die richtige Wahl. Mit der geballten Erfahrung in Wirtschaft und Verwaltung, die dieser mitbringe, sei er "ein Glücksfall für die Stadt". Doch dass sich Menschen mit der Erfahrung und Kompetenz eines Dieter Nägeles um ein Bürgermeisteramt bewerben, verwundert selbst den erfahrenen Alt-Landrat. Schrell zeigt sich so sehr von dem 54-Jährigen überzeugt, dass er gleich selbst auf wichtige Stationen von dessen Lebensweg hinweist, die Nägele danach noch etwas ausführlicher darlegt, dafür aber nur 20 Minuten benötigt, zehn weniger als der Alt-Landrat.

Nägele ist Volljurist und Diplom-Verwaltungswirt und eine Art Wanderer zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Nach dem Abitur geht er in den gehobenen Verwaltungsdienst, ist in den Landratsämtern Günzburg und Neu-Ulm beschäftigt. Dann trifft er eine "schwerwiegende Entscheidung", wird er später selbst sagen: Er beginnt ein Jurastudium. Zuvor lässt er sich selbst aus dem Beamtenverhältnis entlassen, verantwortet anschließend 18 Jahre lang Personal und Recht in einem mittelständischen Betrieb und kehrt vor fünf Jahren in die Verwaltung zurück. In der VG Wertingen ist er seitdem Geschäftsleiter, "der zweitwichtigste Posten nach dem Bürgermeister", unterstreicht Leo Schrell.

Zuhörerinnen und Zuhörer stellen Nägele Fragen zu kommunalen Themen

Nun will Nägele, der seit 20 Jahren in Gundelfingen wohnt, mit einer "waschechten" Gundelfingerin verheiratet ist und zwei Töchter hat, aus der zweiten Reihe den wichtigsten Posten in Gundelfingen übernehmen. Gleich zu Beginn seiner Rede stellt er klar: "Ich sage es ganz bewusst: Ich bin nominiert von den Freien Wählern Gundelfingen, nicht von der Landespartei der Freien Wähler." Das war der Grund warum er, der kein Mitglied der Landespartei, aber der Vorsitzende der FW Gundelfingen ist, 120 Unterstützungsunterschriften benötigte. Diese zu bekommen, war offensichtlich kein Problem, hatte in der Öffentlichkeit allerdings kurzzeitig für Irritationen gesorgt.

Lesen Sie dazu auch

Doch auf der Kommunalebene will er lieber auf Distanz zu Parteien und Parteiprogrammen gehen, selbst wenn es die eigene Landespartei ist. Bei der abschließenden Fragerunde spielt das keine Rolle. Nägele bekommt konkrete kommunale Themen hautnah vorgesetzt: von Straßenerschließungsbeiträgen, über Kläranlage, Bürgerbüro und das sanierungsbedürftige Hallenbad, bis zur Zukunft des alten Feuerwehrhauses und die Probleme bei einer dreispurigen B16.

Vielleicht bringt die Teilnahme von Leo Schrell dem Kandidaten Nägele doch etwas Fortüne. So wie sie Markus Müller Glück brachte, als er sich in Wertingen im Beisein von Leo Schrell als Landratskandidat vorstellte und sich danach das Amt holte. Das würde Dieter Nägele auch gerne. Mit 54 Jahren sei er, so sagt er selbstbewusst, "im idealen Alter für zwei volle Amtszeiten eines Bürgermeisters". Dann, im Jahre 2035 wäre er 66, ein Alter in der laut Udo Jürgens das Leben angeblich erst anfängt, für Alt-Landräte wie für Alt-Bürgermeister.