Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Dieter Nägele tritt nun doch parteiunabhängig an

Der Ortsverband der Freien Wähler in Gundelfingen hat Nägele als Kandidaten nominiert. Warum er nun ohne Partei als Gundelfinger Rathauschef antritt.

Dieter Nägele kandidiert eigentlich bei der Bürgermeisterwahl in der Gärtnerstadt für die Freien Wähler Gundelfingen. Doch der Ortsverband teilt nun überraschend mit, dass ihr Kandidat parteiunabhängig antritt, nicht als Bewerber einer Partei. Was ist da los? Für diesen Weg habe man sich bewusst entschieden, wie der 53-Jährige erklärt: "Als Bürgermeister will ich parteiunabhängig und ausschließlich am Wohl der Stadt Gundelfingen und ihrer Bürgerinnen und Bürger orientiert agieren. Darüber hinaus bin ich kein Mitglied der FW-Landespartei, sondern seit über 15 Jahren Mitglied der Freien Wähler Gundelfingen." Auf der kommunalen Ebene sollten nach Ansicht des Verwaltungs- und Geschäftsleiters bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen Personen und Sachentscheidungen im Vordergrund stehen, nicht Parteiprogramme. Daher sei die Nominierung durch den Ortsverband folgerichtig.

Nägele tritt parteiunabhängig bei Bürgermeisterwahl in Gundelfingen an

Anfang November hatte der FW-Ortsverband Nägele als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert. Warum dann nun parteiunabhängig? Nägele erklärt: "Das kommt aus der Historie." Die Freien Wähler seien kommunale Ortsverbände gewesen und damit Vereine, bevor die Landespartei gegründet wurde. Die anderen Parteien seien anders organisiert. "Das ist etwas verwirrend", gibt Nägele zu. Zwar könnte Nägele in die FW-Landespartei eintreten und damit die Unterschriftenliste umgehen, doch darin sieht er keinen Sinn. Dieser Weg sei immer klar gewesen. Daran, dass die 120 Unterstützungsunterschriften fristgerecht erreicht werden, zweifele der Gundelfinger angesichts der großen Basis in der Gärtnerstadt nicht. Der Ortsverband habe 40 Mitglieder, und bis vor Weihnachten seien auf der Liste bereits 50 Unterschriften gestanden.

Von Bürgerinnen und Bürgern seien aber schon Rückfragen gekommen, warum es denn im Gundelfinger Rathaus zwei Listen gibt. Vielen ist die Struktur der Freien Wähler nicht bekannt. "Das ist etwas verwirrend", gibt Nägele zu. Im Rathaus liegt aktuell auch die Liste des parteiunabhängigen Kandidaten Günther Ruck, der ebenfalls 120 Unterschriften benötigt. Die amtierende Bürgermeisterin Miriam Gruß hatte Ende Oktober überraschend verkündet, dass sie nicht mehr antritt. Nun kandidieren für den Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen die Stadträtin und Betreiberin der Beherbergungsbetrieb Donautaler Wohlfühloase, Roswitha Stöpfel, und für die SPD der Politologe Niklas Junkermann.

Es ist weiterhin unsicher, ob CSU Bürgermeisterkandidaten aufstellt

Die CSU wollte Ende November einen Kandidaten oder eine Kandidatin nennen, sagte die Nominierungsversammlung jedoch kurzfristig ab. Ortsvorsitzende Ute Bucher erklärte damals: "Es gibt noch weitere gute Optionen, nachdem der eine oder andere Kandidat nicht mehr zur Verfügung steht." Näher wollte sie sich damals nicht äußern. Seitdem hat man nichts mehr von der CSU gehört. Auf Nachfrage der Redaktion erklärt Bucher: "Wir sind noch nicht endgültig so weit, aber die Tendenz geht eher in die Richtung keinen Kandidaten." Die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Bis zum 19. Januar hätten sie noch Zeit, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu stellen. Also wenn jemand noch Interesse am Rathausposten hat und für die CSU antreten möchte, kann man sich noch melden? "Aber natürlich", sagt Bucher und lacht.

Noch bis Ende Januar liegen die Unterschriftenlisten für die parteilosen Kandidaten Nägele und Ruck im Rathaus Gundelfingen, Zimmer 1, aus. Dort können Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 12.15 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12.15 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag 7.30 bis 12 Uhr sowie zusätzlich am Donnerstag, 26. Januar, bis 20 Uhr und Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr unterschreiben. Personen, die sich in die Liste eintragen lassen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische EU-Bürger ihren Identitätsausweis oder ihren Reisepass vorlegen. Die Namen der in die Liste eingetragenen Personen können von der Öffentlichkeit nicht eingesehen werden. (sukl mit AZ)