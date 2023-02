Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Günther Ruck tritt als Einzelkämpfer an

Der 48-Jährige setzt beim Wahlkampf in Gundelfingen auf Unabhängigkeit. Was die Ziele des Kandidaten ohne Partei für Gundelfingen sind.

Die Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen sind gezählt. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Platz im Rathaus. Während des Wahlkampfes haben wir diese begleitet und stellen sie vor.

Vor gut acht Jahren ging dem erfahrenen Donaufischer Günther Ruck über Nacht ein dicker Fisch ins Netz. Gut 60 Pfund schwer und 1,55 Meter lang war der Waller, den der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau in einer seiner Reusen vorfand. So etwas kommt nicht alle Tage vor. Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass ein engagierter Bürger in einen Kommunalwahlkampf einsteigt, ohne von einer Partei unterstützt zu werden. Der Gundelfinger wagt dieses Abenteuer "mit Herz, Verstand – ohne Parteibuch", wie er auf seinen Wahlplakaten deutlich kundtut.

Ruck kritisiert die verfehlte Rathauspolitik beim Wahlkampf in Gundelfingen

Dabei könnte der 48-Jährige heute Bürgermeisterkandidat der Gundelfinger CSU sein. Schon 1993 war er in die Partei eingetreten, deren Ortsvorsitzender er von 2009 bis 2013 war. Seine Wahlkampfaussagen heute lassen vermuten, dass sein Vertrauen in Parteien in dieser Zeit Schiffbruch erlitten haben muss. Dabei lehnt er politische Parteien per se nicht ab. Doch er möchte lieber Distanz halten, äußert große Bedenken: "Parteizugehörigkeit schränkt ein" und "Vetternwirtschaft ohne mich", heißt es auf seiner Webseite.

Die aufwendige Partei- und Wahlkampffinanzierung fördere dieses System. Folgerichtig finanziert der stellvertretende Fachbereichsleiter Gewerberecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt seinen Wahlkampf aus eigener Tasche. Deshalb liegen an diesem Abend in der Sonne in Gundelfingen nicht – wie sonst üblich – parteifarbene Kugelschreiber, Notizblöcke oder Gummibärchen auf den Tischen aus. Seine Distanz zu Parteien lässt er allerdings nicht durchblicken. Vielmehr will er mit Kompetenz punkten. So erhält das Publikum in 45 Minuten einen Grundlehrgang Kommunalpolitik: Was kann, darf und muss ein Bürgermeister. Dabei geht es auch um verfehlte Rathauspolitik: Stichwort Kläranlage oder um das Thema Gundelfingen als Überschwemmungsgebiet: Stichwort: Polder.

Günter Ruck tritt parteilos als Einzelkämpfer bei der Bürgermeisterwahl an

Soll zeigen: Gundelfinger Kommunalpolitik ist für ihn kein Fremdwort. In den Niederungen der Bürokratien mit oft undurchschaubaren Verwinkelungen kennt er sich bestens aus. Als Beamter und gelernter Diplomverwaltungswirt kann er Verwaltung, hat Kontakte zu vielen Kommunen, Verbänden, Organisationen. Heute pflegt der Ur-Gundelfinger als Chef der Fischereigenossenschaft Kontakte nicht allein in die schwäbische und bayerische Politik. Eigenschaften und Erfahrungen, die man als Bürgermeister gut gebrauchen kann.

Was Günther Ruck bis zur Wahl aber noch mehr benötigt, sind Begegnungen, Bekanntheit, Akzeptanz. Deshalb ist er in der Kernstadt, in Peterswörth und Echenbrunn seit Wochen aktiv auf Stimmenfang. Dabei helfen allerdings keine Reusen, die beim Fischen zu den passiven Fanggeräten zählen. Aktiv, offen, überzeugend muss er auf die Wählerinnen und Wähler zugehen, wie an diesem Abend in der Sonne, wo er, gemeinsam mit seiner Frau Pamela, alle einzeln per Handschlag begrüßt.

Gelingt Ruck ohne Partei der Sprung ins Gundelfinger Rathaus?

Unerlässlich ist für ihn sein Unterstützerteam, worauf er baut. Ruck benötigt jetzt den direkten Kontakt, aber auch die richtigen Köder, sprich überzeugende Argumente: Umwelt und Klima gehören dazu, ebenso Kläranlagen- und Altlastensanierung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung, Wirtschaft, Landwirtschaft und Ökologie, Kultur, Vereinsleben, Naherholung und ehrenamtliches Engagement.

Wahlveranstaltungen sind zwar keine Reusen und Wähler keine Fische. Doch wenn die richtigen Köder ausliegen, stehen die Chancen hoch, dass sie anbeißen. Damals im Mai 2015, gelang dem Fischer Ruck der Fang seines Lebens. Vielleicht hat der kommunalpolitische Einzelkämpfer Ruck bei der Wahl zum Gundelfinger Bürgermeister wieder das Glück des Tüchtigen.