Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Niklas Junkermann sucht die Öffentlichkeit

Der SPD-Kandidat will in Gundelfingen Bürgermeister werden. Wie der Öffentlichkeitsarbeiter bewusst den Wahlkampf für sich nutzt.

Die Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen sind gezählt. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Platz im Rathaus. Während des Wahlkampfes haben wir diese begleitet und stellen sie vor.

Als Erstes baut Niklas Junkermann ( SPD) bei seinem Wahlkampfauftritt im Gasthof Sonne in Echenbrunn sichtbare Distanz ab. Der 30-Jährige packt das Rednerpult, hinter dem zuvor noch die Ortsvorsitzende Birgit Spengler die Gäste begrüßt hatte, und räumt es kurzerhand beiseite. So steht kein Hindernis mehr zwischen ihm und den fast 100 Bürgerinnen und Bürgern. Nicht einmal ein akribisch ausformuliertes Manuskript liegt parat. Denn der SPD-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Gundelfingen spricht frei und schaut nur wenig auf die Stichpunktekarten seines Wahlprogramms mit zahlreichen Vorhaben, vom Stadtfest über ärztliche Versorgung und Wohnbörse bis zur Stärkung der Vereine und des Ehrenamts.

SPD-Kandidat Niklas Junkermann möchte Gundelfinger Bürgermeister werden

Und genau so möchte der PR-Manager und Pressesprecher seine künftige Arbeit im Rathaus der Gärtnerstadt verstanden wissen, wenn er gewählt wird: nah am Bürger, stets vor Ort, anpackend, immer ein offenes Ohr und offene Rathaustüren für Gundelfingens Bürgerinnen und Bürgern. Der gelernte Politologe weiß, wie wichtig der direkte und persönliche Dialog mit den Menschen ist, setzt aber auch auf soziale Medien, um multimedial auf sich aufmerksam zu machen. Schon während seines Studiums der Politikwissenschaft und Germanistik in Mainz und Wien war er im politischen Betrieb in Rheinland-Pfalz, Hessen und in Österreich tätig. Als Pressesprecher der Landeshauptstadt Stuttgart konnte er kommunalpolitische Erfahrung sammeln.

Der 30-jährige Niklas Junkermann will Bürgermeister in Gundelfingen werden. Foto: Birgit Spengler

"Nirgendwo sind die Aufgaben so spezifisch wie in der Kommune vor Ort", sagte er im November bei seiner Nominierungsrede, als er einstimmig gewählt wurde. Die Kommunalpolitik interessiere ihn, "weil man hier die Auswirkungen direkt sieht". Bei der Bürgermeisterwahl in Dischingen (Landkreis Heidenheim) war Junkermann bereits im Sommer 2022 ebenfalls als Kandidat angetreten. Im Vierkampf um das Amt landete er auf Platz zwei mit 24,8 Prozent.

Öffentlichkeitsarbeiter Junkermann weiß, dass er die Öffentlichkeit benötigt

Doch in den kommenden Wahlkampfwochen will und muss er die rund 6000 Wahlberechtigten erst davon überzeugen, dass ausgerechnet er der Richtige für Gundelfingen ist. Schon am 6. Januar hatte er auf seiner Facebook-Seite verkündet: "Wir haben es geschafft." Gemeint war damit jedoch die 5000-Meter-Strecke beim Dreikönigslauf in Lauingen. Diesen Hobbylauf absolvierte er als Vierter seiner Altersklasse. Diese Platzierung dürfte ihn bei der Wahl am 12. März nicht zufriedenstellen. Er muss zumindest Zweiter werden, um in die wahrscheinlich anstehende Stichwahl zu kommen. Das Bewerberfeld ist groß mit Manuel Bahmann (CSU), Günther Ruck (parteilos), Dieter Nägele (parteilos für die Freien Wähler) und Roswitha Stöpfel (Bündnis 90/Die Grünen).

Und so gleicht das Rennen um das Amt des Stadtoberhaupts mehr einem Marathonlauf. Der Öffentlichkeitsarbeiter ist sich bewusst, dass er als eher Unbekannter mehr als andere die Öffentlichkeit suchen, ja Klinken putzen muss. Deshalb hat er sich bereits Ende Januar in Echenbrunn, Peterswörth und der Kernstadt dem Wahlvolk präsentiert.

"Wir wohnen in Gundelfingen und gehen hier auch nicht mehr weg."

Nach der Nominierung seiner Partei startete er seine politische "Ochsentour" und war bei vielen Veranstaltungen anzutreffen, wie beim Weihnachtsmarkt am Bleichestadel, bei den Fußballern, den Glinken, bei der Krippenausstellung, und beim Konzert in St. Martin. Beim Konzert mit Chorios und großem Orchester erhielt er Unterstützung durch die Gundelfinger Sopranistin Katharina Diana Brandel – seine Ehefrau. Mit ihr und dem sieben Monate alten Sohn will Junkerman seine private und berufliche Zukunft in seiner neuen Heimatstadt Gundelfingen aufbauen. "Wir wohnen in Gundelfingen und gehen hier auch nicht mehr weg", versichert er bei seiner Wahlveranstaltung.