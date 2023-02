Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Roswitha Stöpfel wirbt für ein Miteinander

Plus Die Grünen-Stadträtin will die neue Rathauschefin werden. Die 50-Jährige wirbt im Wahlkampf mit: „Ich bin eine von euch.“

Die Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen sind gezählt. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Platz im Rathaus. Während des Wahlkampfes haben wir diese begleitet und stellen sie vor.