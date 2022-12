Bürgermeisterwahl: Parteiloser Kandidat braucht noch Unterschriften

Günther Ruck möchte in Gundelfingen Bürgermeister werden. Dafür braucht er noch 120 Unterschriften. Die Liste dafür liegt seit dieser Woche im Rathaus aus.

Wer wird die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister in Gundelfingen? In drei Monaten steht in der Gärtnerstadt die Bürgermeisterwahl an. Seit dieser Woche können die Wahlvorschläge eingereicht werden. Auch die Unterstützerliste für den Bewerber Günther Ruck liegt seit Mittwoch beim Rathaus aus. Der 49-jährige Gundelfinger tritt ohne Partei für das Amt des Bürgermeisters an und benötigt daher noch 120 Unterstützungsunterschriften, um für die Wahl zugelassen zu werden, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ruck braucht 120 Unterschriften, um kandidieren zu können

Ruck hat sich für diesen Weg entschieden: „Ein Bürgermeister sollte ausschließlich dem Wohl der Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur einer einzigen Stadtratsfraktion, einer Parteilinie oder seinen Parteispendern verpflichtet sein. Da ich parteiunabhängig und selbstfinanziert antrete, unterliege ich keinen Denkverboten oder Abhängigkeiten. Hinter mir steht zwar keine Partei aber dafür tiefste Überzeugung, Leidenschaft und ein motiviertes Team.“ Er hofft, dass ihm möglichst viele Menschen durch Ihre Unterstützer-Unterschrift die Chance geben, bei der Wahl im März teilnehmen zu können.

Gemäß Bekanntmachung der Stadtverwaltung können sich ab sofort alle Wahlberechtigten bis zum 41. Tag vor der Wahl in die Unterstützerliste eintragen. Diese liegt im Rathaus in Zimmer 01 aus. Eintragungsmöglichkeiten bestehen jeweils von Montag bis Mittwoch 7.30 bis 12.15 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12.15 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag 7.30 bis 12 Uhr und zusätzlich am Donnerstag, 26. Januar, und am Samstag, 28. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Unterschriftenliste liegt im Rathaus in Gundelfingen aus

Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, den Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Dieser kann schriftlich oder mündlich, aber nicht telefonisch, bei der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden.

Wahlberechtigte, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Bürgerinnen und Bürger ihren Identitätsausweis oder ihren Reisepass vorlegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch