Autofahrer hat mehr als zwei Promille und prallt in Gundelfingen gegen Pkw

Drei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Gundelfingen und Buttenwiesen ertappt. In einem Fall entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Wertinger Straße in Buttenwiesen einen 41-jährigen Autofahrer kontrolliert... Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

An beiden Autos entsteht ein Sachschaden von 18.000 Euro

Tiefer ins Glas geschaut hatte ein 30-jähriger Autofahrer in Gundelfingen. Er teilte am Donnerstag um 2 Uhr mit, dass er in einem Wohngebiet einen geparkten Wagen angefahren hatte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Hier erbrachte der Alkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 30-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Am Freitag um 0.30 Uhr unterzog die Polizei schließlich einen 31-jährigen Autofahrer im Buttenwiesener Gemeindeteil Unterthürheim einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann die 0,5-Promille-Grenze leicht überschritten hatte. Auch er musste sich einem weiteren gerichtsverwertbaren Test unterziehen, der den Verkehrsverstoß bestätigte. (AZ)

