Chorios begeistert mit dem „Gloria“ von John Rutter

Mit einem eindrucksvollen Chorkonzert in der voll besetzten Kirche St. Martin in Gundelfingen überzeugte der Kammerchor Nordschwaben „Chorios“ unter Leitung von Michael Finck. Im Mittelpunkt des Abends stand John Rutters monumentales Werk „Gloria“, das gemeinsam mit dem Bläserensemble Marktoberdorf sowie Alexandra Finck an der Orgel zur Aufführung gebracht wurde. Zu Beginn begrüßte der Erste Vorsitzende des Kammerchores Nordschwaben, Sebastian Uhl, das Publikum, darunter Bürgermeister Dieter Nägele sowie Vertreter des Chorverbands Bayerisch-Schwaben. Den ersten Teil gestaltete das Bläserensemble Marktoberdorf unter Leitung von Simon Behr mit einer Auswahl farbenreicher Werke, darunter zwei Choralphantasien über „Nun danket alle Gott“ und „Liebster Jesu, wir sind hier“. Besonders hervorzuheben war die eindrucksvolle Bearbeitung von „Il grond silenzi“ – ein musikalisches Ausloten von Stille und Raum. Im zweiten Teil präsentierte sich Chorios mit kraftvollen und berührenden Chorwerken: Von Johann Christoph Bachs „Fürchte dich nicht“ über Javier Bustos rhythmisches „Laudate Dominum“ bis hin zum stimmungsvollen „Peace I leave with you“ von Knut Nystedt zeigte der junge Chor seine ganze stilistische Bandbreite. Den krönenden Abschluss bildete Rutters „Gloria“, in dem Chor, Bläser, Schlagwerk und Orgel (Alexandra Finck), die von der Empore aus festlich interagierte. Zwischen feierlicher Kraft, lyrischer Tiefe und rhythmischem Drive gelang eine mitreißende Interpretation dieses modernen geistlichen Klassikers. Am Ende gab es stehende Ovationen für ein prachtvolles Gotteslob.

