Christbaumstadel: Was macht den perfekten Weihnachtsbaum aus?

Plus Der Echenbrunner Josef Kränzle züchtet auf seiner Plantage selbst Weihnachtsbäume. Er weiß, worauf es ankommt und was einen perfekten Baum ausmacht.

Weihnachtsbäume sind Josef Kränzles Leidenschaft. "Das ist eine Schönheit. Da geht einem doch das Herz auf", sagt der gebürtige Echenbrunner, als er über seine Plantage mit Tannenbäumen stapft. Der 59-Jährige scheint hier jeden Baum zu kennen. Voller Stolz und mit Freude in der Stimme erzählt er, dass er hier mindestens einmal in der Woche ist. "Hier ist es richtig schee", findet er.