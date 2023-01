Gundelfingen

vor 32 Min.

Conny Deisler und sein Tick für die alte Gundelfinger Rathausuhr

Plus Conny Deisler hat vor Jahren die Gundelfinger Rathausuhr gerettet und restaurieren lassen. Ihn fasziniert deren Uhrmacher Johann Mannhardt. Über ihn hat er viel zu erzählen.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

In den vergangenen Monaten hat ein Mann das Leben des Gundelfingers Conny Deisler beherrscht: Johann Mannhardt. "Der Johann war faszinierend", findet er. Mannhardt war Turmuhrfabrikant und soll 1300 Gebäude in über 20 Ländern mit Uhren ausgestattet haben. Darunter sind die Münchner Frauenkirche, das Berliner Rathaus und der Kölner Dom – oder eben die alte Uhr am Gundelfinger Rathaus. Der Erfinder Mannhardt, der 1798 am Tegernsee geboren wurde, revolutionierte die Turmuhren, sodass diese einheitlich pünktlich gingen. Denn früher herrschte in Deutschland überall eine andere Zeit. Die Kirchturmuhren in Gundelfingen, Lauingen oder Dillingen gaben nur ungefähr an, wie viel Uhr es war. Doch alle anderen Uhren in den Städten und Gemeinden wurden damals nach der Kirchenuhr vor Ort gestellt. Mannhardt sorgte während der Industrialisierung dafür, dass die Zeit nun einheitlich gemessen wurde. Eine Erfindung, die Deisler bis heute begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen