Constantin Jahn (Grüne): Nahverkehr muss verbessert werden

Der Gundelfinger kandidiert für die Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen. Er spricht über Mut, Erfahrungen und das Auto.

Warum kandidieren Sie überhaupt für den Landtag?



Constantin Jahn: Politik geht uns alle an - und jeder und jede sollte sich einbringen können. Ich bin jemand, von dem man nicht gedacht hätte, dass er den Mut hat, sich einzubringen. Und doch möchte ich Verantwortung übernehmen. Ich habe in meinem Leben viele Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Kinderpfleger gemacht, ich habe unter schwierigen Bedingungen studiert, ich habe im privaten Bereich gepflegt und vieles andere. Als das verdient es, in der Politik gehört zu werden und dafür möchte ich eine starke Stimme sein.

Constantin Jahn (Grüne) im Steckbrief 1 / 7 Zurück Vorwärts Alter: 41 Jahre

Beruf: Geschäftsführer der Grünen-Kreisverbände in Fürstenfeldbruck und Starnberg

Familienstand: ledig

Politisch aktiv: seit 20 Jahren, wenn auch mit Unterbrechungen

Hobbys: Radfahren, lesen, Spaziergänge im Wald, Besuch von Heimatmuseen und Stadtarchiven

Wer wird Meister in der Fußball-Bundesliga: Bayern München

Mein Lebensmotto: „Einmal öfter aufstehen, als hingefallen zu sein, und Du hast gewonnen.“

Welche Aufgabe würden Sie als erste in Region angehen?



Jahn: Ganz besonders wichtig ist für mich die Stärkung des ÖPNV. Das Auto wird hier immer ein wichtiges Verkehrsmittel sein. Aber wir haben die Politik diesbezüglich viel zu lange an nur einem Verkehrsmittel ausgerichtet. Wir müssen auch Möglichkeiten schaffen für Menschen, die nicht das Auto nutzen können. Und dafür möchte ich mich einsetzen.

Wie viel Prozent der Erststimmen erwarten Sie für sich bei der Landtagswahl?



Jahn: Acht Prozent.