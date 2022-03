Dafür gibt Gundelfingen im Jahr 2022 Geld aus

Plus Corona zwingt die Stadt zum Sparen. Das Feuerwehrhaus wird fertiggebaut und weiter Geld in die Kläranlage gesteckt. Doch: Die CSU kritisiert den Finanzplan.

Die Pandemie erschwert die finanziellen Möglichkeiten von Städten und Gemeinden. Gundelfingen setzt auch dieses Jahr den Sparkurs fort. Eine weitere Gefahr sieht die Stadt im Ukraine-Krieg, wodurch Strom-, Gas- und Benzinpreise in die Höhe schnellen und auch damit gerechnet wird, dass Nahrungsmittel weltweit knapp werden.