Gundelfingen

17:29 Uhr

Das ist am Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen geboten

Vor zwei Jahren gab es den letzten Rathaussturm am Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen. Dieses Jahr wird es das letzte Mal für Bürgermeisterin Miriam Gruß, die nicht mehr kandidiert.

Kesselfleischessen, Narrensturm und Gumpenparty – nach zwei Jahren geht es in Gundelfingen wieder rund. Die Bürgermeisterkandidatin und die -kandidaten treten in einem „5 gegen 5“ an.

„Brauchtum, Frohsinn, Fasenacht, dass jedem Narr das Herze lacht!“ feiert der historische Bürgerverein Gundelfingen mit seiner „Interessengemeinschaft Gundelfinger Fasenacht“ nach zwei Jahren Corona-Pause wieder. Am Gumpigen Donnerstag, 16. Februar, um 11.11 Uhr geht es auf der Bleiche mit dem närrischen Frühschoppen mit Weißwurst und Brezen zünftig los. Beim Gumpigen Donnerstag „kämpfen“ Gundelfinger Bürgermeisterkandidaten Die Jubiläumsveranstaltung zu „25 Jahre Kesselfleischessen im Bleichestadel“ mit der Bayrischen Kesselfleischkönigin startet um 12 Uhr. Mit dabei sind die Bürgermeisterkandidaten, die sich im närrischen Duell „5 gegen 5“ mit Politikprominenz messen werden. Cony Deisler wird seine Sicht der Dinge aus dem Städtle und Umgebung zum Besten geben. Und viele weitere Faschings-Highlights erwarten die Besuchenden. Um 14.11 Uhr wird dann die Straßenfasenacht mit den närrischen Stadtrundfahrten im Faschingszügle ab Bahnhof Obere Bleiche gestartet. In der Gundelfinger Innenstadt ist der Lokschuppen „Melange“ geöffnet. Am Nachmittag um 16.30 Uhr ist dann der Marsch zum Rathaus, wo die versammelten Narren dann das Rathaus stürmen werden. Gundelfingen: Gumpenparty mit Walpurgisfeuer, Live-Musik und Maskenpreis Bei der Gumpenparty ab 18.30 Uhr heizt den Gästen nicht nur das Walpurgisfeuer ein. Mit Live-Musik von Artino Nunzio, der Showtanzgruppe aus Bächingen und der Gundelfinger Showtanzgruppe Spice ist für eine abwechslungsreiche Party bis in den frühen Morgen gesorgt. Die exklusive Cocktailbar mit Barchef Eugen, seinen jungen Bargirls und Star-Barmixer Dario lässt für die Durstigen sicher keine Wünsche offen. Um 23 Uhr findet die Maskenprämierung statt. Den ganzen Gumpigen Donnerstag und Faschingsdienstag gibt es närrische Stadtrundfahrten mit unserem Narrenbähnle ab Bahnhof Bleiche. Für Kinder sind die Fahrten frei, Erwachsene können gegen eine kleine Spende mitfahren. Maskierte Fahrgäste werden bevorzugt befördert. Besonders zu beachten ist die närrische Sonderfahrt Faschingsdienstag um 14.11 Uhr ab dem Bahnhof Gundelfingen mit den Gundelfinger Faschingsoriginalen. (AZ)

