Das ist beim 50. Schnellefest der Stadtkapelle in Gundelfingen geboten

Im Schnellepark geht es am Wochenende wieder rund - inklusive Jubiläumspolka, neuer Uniform und Familiennachmittag. Und hoffentlich ohne Regen, obwohl dieser fast schon Tradition ist.

Die Stadtkapelle Gundelfingen probt seit Monaten fleißig ihr neues Programm für das 50. Schnellefest am Wochenende. Darunter auch ein besonderes Stück: "Selbstverständlich spielen wir unsere Jubiläumspolka mit dem Titel Unter freiem Himmel", freut sich der Vorsitzende Bernd Pfab. Der bekannte Kapellmeister Lukas Bruckmeyer komponierte die Polka für das Fest. Der Songtitel ist gleichzeitig das Motto für die diesjährige Feier, dass laut dem Vorsitzenden das "größte Schnellefest aller Zeiten" wird.

Bürgermeister Dieter Nägele eröffnet das Fest am Samstag, 22. Juli, um 19 Uhr mit einem Fassanstich und die Jugendkapelle spielt. Mit stimmungsvoller Blasmusik läutet die Stadtkapelle Gundelfingen ab 19.30 Uhr die feuchtfröhliche Feier ein. Der Gottesdienst startet am Sonntag, 23. Juli, um 9.30 Uhr im Schnellepark und wird von der Jugendkapelle begleitet. Beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr sorgt der Musikverein Syrgenstein „Frisch Voran“ für Unterhaltung. Nach dem Familiennachmittag wird der Festausklang ab 19.30 Uhr zünftig mit der Stadtkapelle Gundelfingen gefeiert.

Das ist das Programm am 22. und 23. Juli beim 50. Schnellfest in Gundelfingen

Zum 50. Jubiläum gibt es einiges Neues auf dem Fest. Der Bierausschank soll dieses Jahr vereinfacht ablaufen. Beim Bestellen kann man gleich zahlen, anstatt sich wie bisher in eine zweite Schlange anzustellen. Das Konzept habe extra ein Veranstaltungstechniker geprüft, berichtet Pfab. Es gibt eine Cocktailbar, einen Weinstand und einen Pilsstand. Auch für nicht alkoholische Getränke ist gesorgt. Beim Essen kann zwischen Würstchen, schwäbischen Spezialitäten, Fisch von der Fischzucht aus Lauingen, Pizza, Pasta und erstmals auch Hähnchen von einem Grillwagen gewählt werden. Auch für Süßes, wie Crêpe, Kuchen und Kaffee ist gesorgt.

Neu im Programm ist am Sonntag ab 14 Uhr der Familiennachmittag, an dem Kinder die verschiedenen Instrumente ausprobieren, Vorträge über diese anhören, spielen und basteln können. Die Idee dafür stammt von Tanja Weiss, der neuen Dirigentin, die seit September die Stadtkapelle, Jugendkapelle und Vorstufe leitet. Ein wenig aufgeregt ist sie vor ihrem ersten Schnellefest in ihrer neuen Rolle, doch die Vorfreude überwiegt. Zum Familiennachmittag sagt sie: "Ich interessiere mich viel für die Nachwuchsarbeit. Und es ist schön, wenn wir für die Kinder etwas außer Schminken und den Spielplatz anbieten können."

Kinder dürfen beim 50. Schnellefest Musikinstrumente ausprobieren dürfen

Aktuell spielen in der Jugendkapelle 24 junge Erwachsene, bei der Vorstufe wiederum nur 13 Kinder. "Eigentlich ist mehr wünschenswert", sagt Weiss. Dafür arbeite die Kapelle mit der Musikschule zusammen und mache Aktionen, wie den Musikerlebnistag, an dem Weiss auch den Kindern ihr selbst geschriebenes Stück zeigte. Dies hat sie während der Pandemie geschrieben und handelt von der Maus Pieps, die eine Blockflöte darstellt und im Stück auf Waldbewohner trifft, die jeweils ebenfalls ein Musikinstrument repräsentieren.

Beim diesjährigen Motto des Schnellefests "Unter freien Himmel" spielen die Musikerinnen und Musiker natürlich nicht im Zelt, sondern draußen im Schnellepark. Dieses Jahr gibt es erstmals kein Ausweichwochenende, bei jeder Witterung wird gespielt und gefeiert. Das Gewitter beim Schnellefest hat fast schon Tradition. Der Vorsitzende sagt dazu: "Toi, toi, toi, dass es nicht regnet, aber wir lassen uns überraschen."

Stadtkapelle Gundeldingen veranstaltete erstmals 1971 das Schnellfest

Entstanden ist das Schnellfest vor 50 Jahren aus einer spontanen Idee, wie Pfab weiß. Er ist seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender, spielt seitdem er neun Jahre ist in der Kapelle und hat diese Leidenschaft seit 35 Jahren beibehalten. Noch vor seiner Zeit gab es am 22. und 23. Juli 1971 dann das erste Schnellfest, das damals noch Sommernachtfest in der Schnelle hieß. Und die Zuschauer kamen über die Jahre in immer größeren Scharen, berichtet Pfab: "Die Donau Zeitung hat im ersten Jahr von zweieinhalbtausend und im vierten Jahr schon von viertausend Besucherinnen und Besuchern berichtet", sagt er.

Für das Schnellefest ist auch eine weitere Überraschung geplant: "Es gibt eine optische Veränderung", verrät Pfab. Gerade noch rechtzeitig zur Feier sind die neuen Uniformen bei der Schneiderin fertig geworden. Anstatt in den Farben Rot und Grün spielt die Stadtkapelle Gundelfingen dann in Grün und Grau beim Jubiläum.