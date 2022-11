Das ist beim Candle Light Shopping in Gundelfingen geboten

Die Innenstadt wird am Freitag von Kerzenschein erleuchtet. Die Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet und auf dem Rosenschloss steigt eine Aftershow-Feier.

Die Tage werden dunkler und nebliger, da ist so ein bisschen Kerzenschein und Trubel doch willkommen. In der Gundelfinger Innenstadt sorgen beim ersten Candle Light Shopping am Freitag, 4. November, ab 17 Uhr Fackeln, Laternen und Lichter für Stimmung. Neben einem besonderen Shopping-Erlebnis ist von Zuckerwatte zum selber drehen über eine Feuershow bis zur Aftershow-Party im Rosenschloss in der Innenstadt einiges geboten.

Candle Light Shopping in der Gundelfinger Innenstadt am 4. November

Die Gundelfinger Geschäfte haben an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet, sodass bereits die ersten Weihnachtsgeschenke beim gemütlichen Einkaufsbummel geshoppt werden können. In vielen Läden gibt es weihnachtliche Deko zu kaufen, und besondere Aktionen sind geboten.

Bei der Sparkasse zeichnet ein Künstler Karikaturen, bei Sport Seeßle gibt es einen Luftballonkünstler und Kinder können sich selbst vor dem Rathaus eine Zuckerwatte drehen. Am Rathaus hat Regens Wagner einen Verkaufsstand. Beim Umtrunk beim Haushaltswarenladen Hinterstößer kann eine Pause eingelegt werden, bei der Bäckerei Vogt kann man sich mit Hutzelbrot stärken und bei der Münzmühle bei einem Mühlenbrötchen und Getränken die Fotos der Mühle im Wandel der Zeit anschauen.

Das ist das Programm beim Candle Light Shopping in Gundelfingen

Wer in den Geschäften bummelt, kann auch gleich beim Gewinnspiel mitmachen. Mindestens elf Stempel müssen in den über 20 teilnehmenden Geschäften gesammelt und bis 20.20 Uhr am Rosenschloss abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es als 1. Preis einen 150 Euro Gutschein beim Betten Deisler, als 2. Preis einen 100 Euro Gutschein beim Fahrrad Hausmann und als 3. Preis einen 50 Euro Gutschein bei der Heuf GmbH.

Die Veranstaltung, die das erste Mal in der Gärtnerstadt stattfindet, wird von der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen organisiert. Der Vorsitzende Bernhard Schalk sagt: "Der Anlass dafür ist das Beleben der Innenstadt und das Zusammenkommen der verschiedenen Gruppen in Gundelfingen." Sie wollten dem November die Tristheit nehmen und die Menschen dazu animieren, herauszugehen. Ob Nebel oder Regen, das Event finde statt.

Candle Light Shopping Gundelfingen: Aftershow-Party steigt im Rosenschloss

Zusätzlich gibt es verschiedene Auftritte. Die Stadtkapelle sorgt um 17.15 Uhr am Burggraben für musikalische Unterhaltung. Die Jugendshowtanzgruppe "Crazy" des TVG Premio Fitness heizt ab 18.15 Uhr im Gasthof Delle ein. Ein besonderer Höhepunkt ist eine Feueraufführung am Burggraben um 19 Uhr. Wonach mit ihrem Showtanz die Gruppe Spice des TVG Premio Fitness noch mal Stimmung machen.

Nachdem die Läden geschlossen haben, startet die Aftershow-Feier im Rosenschloss ab 20 Uhr. Neben Live-Musik bewirtet die Brauerei Braumadl aus Lauingen das Fest, und es werden die Preise für das Gewinnspiel vergeben.