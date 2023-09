Das ist beim Gundelfinger Ritter-Spektakel geplant

Ende September steigt in Gundelfingen wieder ein großes Fest für Mittelalter-Fans. Die Vorbereitungen laufen bereits. Die Veranstalter hoffen auf viele "Gewandete".

Zu genauen Angaben, wie viele Mittelalterbegeisterte sie in ein paar Wochen empfangen wollen, lassen sich die Organisatoren des Gundelfinger Mittelalterfestes zwar nicht hinreißen, doch klar ist: "Einen ganzen Haufen" erwartet man schon. Groß soll es werden, das Spektakel, auch so viel ist klar. "Klein Kaltenberg", meint sogar Walter Hieber, Vorsitzender des Historischen Bürgervereins. Ein Blick ins Programm jedenfalls lässt vermuten: Es wird ein ansehnliches "Spectaculum".

Ein paar Pappschilder und Holzschwerter, dazu ein paar Kostüme aus dem Faschingsladen: Schnell ist man bei dem Vorurteil, dass es sich bei Mittelalterfesten um kleine Spielweisen für große Jungs handelt. Hört man den Veranstalter des Mittelalter-Spektakels in Gundelfingen zu, kommt man jedoch zwangsläufig zum Schluss, dass es ein solches Fest eine ernste Angelegenheit ist. "Kostüme" trage man ohnehin gar nicht, klärt Eugen Hander alias Ritter Ulrich zu Gundelfingen auf. "Das nennt man Gewandung!" Und das Ritterturnier ist freilich eine ebenso ernste Sache, schließlich geht es um Ruhm und Ehre, und die "geheimnisvolle Prinzessin".

Gundelfinger Ritterturnier: Turnier-Arena für 600 Zuschauer

Freilich basiert beim Spektakel nicht alles auf historischen Fakten, dennoch geben sich die Veranstalter Mühe eine längst vergangene Epoche wieder aufleben zu lassen. "Natürlich war früher nicht alles besser", sagt Walter Hieber. Dennoch ist sie da und der Historische Verein will sie sichtbar machen.

Jürgen Wille, Walter Hieber und Eugen Hander haben vor dem Ritterfest noch viel zu tun. Foto: Christina Brummer

Dass es die Gundelfinger Ritter, eine Abteilung des Historischen Vereins, ernst meinen, zeigt sich auch an den Plänen für eine große, abgeschlossene Turnier-Arena in Gundelfingen. 1000 Menschen sollten auf deren Rängen Platz finden. Daraus wurde zwar nichts, dennoch denkt man beim Gundelfinger Ritterfest groß. Die aktuelle Turnier-Arena mit Sitztribünen und Ehrentribünen fasst beim diesjährigen Spektakel rund 600 Menschen. Und in der Arena wird es auch am Fest-Wochenende zwischen dem 22. und 24. September jeden Tag einiges zu sehen geben: Feuershow, Greifvogelschau, sportliches Kräftemessen und natürlich das Ritterturnier stehen auf dem Programm.

Das kostet der Eintritt zum Ritter-Spektakel in Gundelfingen

Doch das Turnier ist nur das eine. Auf dem Gelände, das zu Handers Gerüstbaufirma gehört, sieht man bereits die Aufbauarbeiten für das, was um die Arena herum passieren wird. Auf der Fläche entlang der Haunsheimer Straße wird ein mittelalterliches Zeltlager aufgebaut. Die Veranstalter hoffen, dass dann nicht nur Gaukler, Händler und Musikanten das Lager bevölkern, sondern auch viele Besucherinnen und Besucher. Für den Ausschank sorgt Jürgen Wille. Und auch der Festschmaus kommt nicht zu kurz. "Natürlich freuen wir uns, wenn viele im Gewand erscheinen", sagt Hieber. Eintrittspreise hat der Verein auch schon festgelegt. 15 Euro werde der "Wegzoll" inklusive Ritterturniereintritt kosten. Wer nur durchs Lager schlendern will, zahlt fünf Euro.

